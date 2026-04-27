「奢られたい」女性は時代遅れなのか。結婚相談所運営会社広報の平田恵さんは「本質をみれば、むしろ逆だ。男女ともに、より多くの役割を求められる今の時代だからこそ、“奢り奢られ”の攻防が深刻化している側面がある」という――。■「年収」へのこだわりは薄くなっている「年収1000万以上、身長175cm以上、できれば次男……」かつて婚活市場を席巻したこのような条件は、今、形を変え始めています。婚活中の女性たちに聞けば