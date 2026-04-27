【モデルプレス＝2026/04/27】クリエイターのしなこが4月26日、自身のInstagramを更新。沖縄でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳人気クリエイター「さすがのスタイル」ウエスト披露のビキニ姿◆しなこ、パープルのビキニ姿披露しなこは「沖縄だーいすき 絶対またくるね〜」とつづり、写真を多数投稿。美しいボディラインが際立つ紫色のドット柄のビキニ姿を披露した。海辺でパイナップルを手に微笑