【モデルプレス＝2026/04/27】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が4月26日、自身のInstagramを更新。タイでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳元HKTアイドル「まさにファビュラス」スタイル際立つ水着姿◆村川緋杏、一足早い水着姿公開村川は「写真集撮影で行ったThailand 合間の30分でプール行くくらい好き」とつづり、セパレートタイプの水着姿を公開。ベビーピンク地