第30回手塚治虫文化賞・新生賞／サイトウマドさん 「漫画の神様」とも称される故・手塚治虫さんの業績を記念した第30回手塚治虫文化賞の新生賞に高松市在住の漫画家、サイトウマドさんが選ばれました。 （第30回手塚治虫文化賞・新生賞／サイトウマドさん）「（Q.受賞の知らせを受けて）ひたすらびっくりした。手塚先生の名前が入っているということで、漫画家になれたんだなみたいな感じがちょっとします」 「手塚治