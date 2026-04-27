東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。28日の九州北部は南にある高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込む影響で、福岡・佐賀では雲が広がり雨がぱらつく時間がありそうです。【28日の天気】天気のマークは曇りですが、午後になると雨が降る所が多くなりそうです。朝は日差しが届きますが、午後には傘の出番となるので、出かける際は折りたたみの傘を忘れないようにして