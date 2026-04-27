Ray専属モデルに就任し、今ではRay㋲のムードメーカー的存在にまで成長した中川紅葉。今回は、そんな紅葉がこれまでたどった「サクセスストーリー」をお届けします。一見すると順風満帆に見える紅葉の芸能人生。成功に至るまでの裏側をぜひチェックしてみて！わたしと僕の物語今話題のあの人の人生のおハナシ。アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでの