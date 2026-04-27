【あみあみ：「HG 1/144 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」】 4月27日 販売再開 通販サイト「あみあみ」にて、ガンプラ「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」が販売再開している。 今回5月に再入荷予定の本製品が販売再開しており、4月27日18時40分ごろの時点で予約可能であることが確認できた。