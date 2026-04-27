株式会社ＮＥＸＥＲは２７日、株式会社アートフレンドＡＵＴＯと共同で全国の男女１０００人を対象に行った「アートトラックが似合いそうな芸能人」のアンケート結果を公表した。◆第１位所ジョージ８５票１位に輝いたのは「所ジョージ」。「独自のセンス」「オシャレ」「独創的」といったコメントからは、趣味人としての顔が広く知られていることがうかがえる。派手な装飾を単なる飾りではなく、こだわりや美学として楽