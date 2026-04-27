SNSで知り合った相手からウソの投資話を持ちかけられ、福岡県大野城市の男性が、およそ1億円をだまし取られました。警察によりますと、ことし1月、大野城市に住む60代の男性がSNSを閲覧していたところ、「優良株を教えます」という広告が表示され、その後、アシスタントを名乗る人物らとやりとりが始まりました。男性は「価値のある投資戦略を届ける」などと言われ、指示どおり、8回にわたり合わせて現金およそ4600万円を指定され