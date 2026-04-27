西武・渡辺勇太朗投手が２８日・日本ハム戦（ベルーナＤ）に先発する。１７日・日本ハム戦（エスコン）に先発した後、登板間隔が空くため１度出場選手登録を抹消された右腕。期間中は「とにかく体の回復に努めました。家から出ず、体を休めて。交代浴をしてって感じで。いい回復ができました」とパワーチャージはばっちりだ。日本ハム、ロッテ、ソフトバンクと続く９連戦初戦の登板。チームは３カード連続勝ち越しと波に乗っ