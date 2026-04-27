１９８７年にデビューした競馬界の“レジェンド”武豊騎手＝栗東・フリー＝の騎手生活４０年を記念した展示会「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」（４月２８日〜６月１５日、東京・銀座三越で開催）内覧会が２７日行われ、本人も出席。ユタカ節満載のイベントとなった。―まずはご挨拶をよろしくお願い致します。「この度は銀座三越でデビュー４０年特別展の開催にあたり、多くの方々にご協力をいただきました。気が付