ホルムズ海峡閉鎖で、原油が不足することが予想されます。化石燃料由来のエネルギーも心配ですが、原油の中のナフサという素材は、我々の周りに当然のようにあるプラスチックの材料で、ナフサの不足によりプラスチック商品が足りなくなると言われています。バービーさんの連載「本音の置き場所」（毎月27日更新）76回は、プラスチックとごみの問題から「丁寧さ」についてお伝えしています。前編では、スーパーで買い物をして料理を