アイドルグループ・SKE48の大村杏さんが、グラビア誌「B.L.T.2026年6月号NMB48・芳賀礼表紙版」で初登場にして限定版表紙を飾りました。【写真】プールでウキウキ！1st写真集ではランジェリーカット挑戦した大村杏さん同誌は、アイドルや俳優、声優らを高品質なグラビアとロングインタビューで紹介するエンタメ誌。現在発売中のSKE48 36thシングル「サンダルだぜ」にて自身初センターを務める大村さんはB.L.T.6月号に水着グラビア