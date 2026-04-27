東京都内で暮らす42歳の会社員、江藤さん（仮名）。フルタイムで働きながら、74歳の母を自宅で介護しています。母は2年前に脳梗塞を発症し、左半身に麻痺が残りました。要介護2の認定を受け、週3回のデイサービスと週2回の訪問介護を利用しています。ところが、訪問介護のヘルパーさんから「お母様のお食事は作れますが、江藤さんの分は作れないんです」と告げられ、困惑しました。仕事で疲れて帰宅し、母の夕食介助をしてから自分