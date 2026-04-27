4月、名古屋市内で相次いだスタンガンなどを使った強盗事件で少年2人が逮捕されました。 【写真を見る】名古屋の“スタンガン強盗” 無職16歳少年と14歳男子中学生を逮捕 市内では未遂も含めて4件相次ぐ… 他にも2人の身柄を確保 逮捕されたのは、いずれも守山区に住む無職の16歳の少年と14歳の男子中学生です。 警察によりますと2人は4月5日、東区内の商業施設で、男子中学生2人にナイフやスタンガンを突きつけ、「金を出した