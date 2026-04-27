手軽に高級感を高めるクロームの輝きトヨタは2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良モデルを公開しました。2026年5月6日の発売を予定している最新モデルでは、パワートレインの刷新や内外装の意匠変更が施されています。そんなノアに向けて、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが展開するモデリスタブランドから、手軽にカスタマイズを楽しめる「COOL SHINE KIT（クールシャインキット）」が設定さ