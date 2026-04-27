四国遍路の世界遺産登録に向けた活動に役立ててほしいと、アサヒビールから活動団体へ寄付金が贈られました。 【写真を見る】四国遍路の世界遺産登録に向けた活動に役立ててビールなどの売り上げの一部を寄付【香川】 香川県庁で行われた贈呈式では、アサヒビール四国支社の遠藤亮輔支社長から、四国遍路世界遺産登録推進協議会とNPO法人遍路とおもてなしのネットワークに寄付金の目録が手渡されまし