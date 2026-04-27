昨年、本殿と拝殿の再建600年を迎えた岡山市北区の吉備津神社で、夜の境内を舞台にしたイベントが開かれました。俳優の西岡紱馬さんや映画監督の手塚眞さんら著名人も登壇。訪れた人とともに、神社の歴史と未来について考えました。 【写真を見る】吉備津神社で「特別夜会」又吉直樹さんや菊池桃子さんらも登壇歴史を未来につなぐイベント【岡山】 神秘的な夜会 日が暮れた境内に響き渡る幻想的な音楽。岡山市出身の5