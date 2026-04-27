サックス奏者 矢野沙織と丈青（SOIL&"PIMP"SESSIONS）によるスペシャルユニット Besties our sounds.が、ビルボードライブ大阪公演を開催する。 （参考：矢野沙織、菊地成孔と語り合った最新アルバム『The Golden Dawn』プレミアムイベントをレポート） 本公演は、2024年の初共演以降、互いの音楽性に深く共鳴してきた両者が、“音楽的な美”を追求して完成させたデビュー作『rose garden』を携えた