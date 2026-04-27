私はユウコ。深夜の終わらない作業を前に、私の心はボロボロに擦り切れていました。小1になったばかりのリクが、登校しぶりで泣きながらSOSを出しているというのに、私の仕事のために強引に行かせる毎日。心の一部が死んでいくような後ろめたさに耐えかねる日々です。ダイスケに退職を相談するも、「キャリアがもったいない」と正論で返されるだけ。いくら仕事で成果を出せても、わが子のSOSさえ受け止められないとあっては、何の