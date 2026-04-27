岡山県吉備中央町の浄水場から有機フッ素化合物PFASが検出された問題で、原因とされた使用済み活性炭を保管していた地元の企業が、大手化学メーカーと町などを相手取り、県に公害調停を申請しました。これについて、吉備中央町の住民の有志もRSKの取材に対して調停に参加する意向を示しました。 【写真を見る】吉備中央町PFAS問題地元企業が県に申請した公害調停に住民による有志の会も参加する意向【岡山】 公害