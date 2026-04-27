今年の猛暑に備えます。厳しい暑さの中でも安全かつ確実に火災などに対応できるようにと、岡山市北消防署で「暑熱順化訓練」が行われました。 【写真を見る】消防署で「暑熱順化訓練」高温多湿に体を慣らし的確な消火作業を新人記者も訓練を体験【岡山】 防火服を着用し20分間走る 「暑熱順化訓練開始」 訓練は、本格的な夏を迎える前に、高温多湿な環境に体を慣らすことで熱中症のリスクを減らそうという取り組みで、岡山