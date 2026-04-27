そらるとまふまふによるユニット After the Rainが、5月1日18時に新曲「ジェミニ」を配信リリースする。 （関連：【画像あり】After the Rain、新曲「ジェミニ」の煌びやかなジャケット写真） 同楽曲は、5月をテーマに制作された楽曲。タイトルが示すふたご座（Gemini）のイメージをモチーフに描かれている。友人との関係性を軸に、言葉にならない感情を丁寧に紡いだAfter the Rainならではの叙情性