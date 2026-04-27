岡山県出身のアーティスト・中西圭三さんが書き下ろした新曲も披露されました。玉野市のおもちゃ王国が開園30周年を迎え、記念のセレモニーが開かれました。 【写真を見る】玉野市の「おもちゃ王国」開園30周年中西圭三さんも駆けつけセレモニー新アトラクションも登場【岡山】 招待された家族連れが見守る中、華やかにセレモニーが行われました。注目は、ひと足早く公開された新アトラクション『レ