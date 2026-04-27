iriが、デビュー10周年を記念したワンマンライブを10月22日にぴあアリーナMMで開催する。 （参考：CHAIの“NEOかわいい”はどこまでも進化していくiriと共に盛り上げた対バンツアーファイナル） 本公演は『iri 10th Anniversary LIVE “Period”』と題し、10周年の集大成とも言えるライブとなる予定だ。チケットは、iriの公式ファンクラブ「Wavy Club」にて5月10日まで先行受付中。そのほかの情報はiri