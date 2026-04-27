ナフサ由来の原料不足を見据え、ごみ袋の素材を変える自治体も。 【写真を見る】“ナフサ由来”の原料不足見据え…自治体がごみ袋の素材を変更 ｢伸びやすいが強度があって破れにくい｣ 愛知･大府市 愛知県大府市は、市が指定するごみ袋について、ナフサ由来の原料＝「高密度ポリエチレン」が供給不足になる懸念があるとして、主な素材を「ストレッチフィルム再生材」に変更することを決めました。この素材は、これまで廃棄される