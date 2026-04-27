嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第14話本を焼き捨てろ？【義父の気持ち】【編集部コメント】なかなかクールな秘書さんですね。お義父さんのそばにこんなしっかりとした秘書さんがいるなら、なんだか安心です（笑