渋川市役所 渋川市は、農業の活性化を目的に、市内で新たに農業の仕事に就いた人に対して応援金を支給します。 新規就農者への応援金は、担い手の減少や高齢化などが課題になる中、地域の農業の活性化を図ろうと、渋川市が今年度、新たな事業として行うものです。 去年１月１日以降に専業農家になった人が対象で、住所と農地が市内にあり、応援金を受け取ったあとも５年以上農業を続ける意思があること、過去に就農の実