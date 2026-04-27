訃報です。元ラグビー日本代表で監督を務め「ミスター三洋」と呼ばれた宮地克実さんが亡くなりました。８５歳でした。 宮地克実さんは１９６３年、現在の埼玉パナソニックワイルドナイツの前身、東京三洋ラグビー部に入部。６６年から６８年までキャプテンを務め、日本代表としてアジア大会にも出場しました。 そして、６９年から東京三洋ラグビー部の監督に、１９８７年には、日本代表の監督に就任し