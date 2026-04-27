桐生市消防本部に最新鋭の設備を備えた消防指令センターが完成し、２７日に関係者にお披露目されました。 桐生市消防本部で先月２６日から運用が始まったのは、最新鋭の設備を備えた「高機能消防指令センター」です。設備の老朽化やデジタル化を受けて導入されました。 竣工式には桐生市の荒木市長やみどり市の須藤市長など２０人が出席し、職員から最新の機能について説明を受けました。 新しいシステムでは通