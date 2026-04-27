任期満了に伴う伊勢崎市議会議員選挙は２６日、投開票が行われ、３０人の議員が決まりました。一夜明けた２７日、伊勢崎市役所では当選者に当選証書が手渡されました。 伊勢崎市議選には３５人が立候補し、現職２０人、元職１人、新人９人が当選しました。トップ当選は、新人の宮田竜成さん（２５）で過去最多の４７０６票を獲得。２５歳での当選は、伊勢崎市議選では過去最年少です。 ２０代では宮田さんのほか、新人の宮平夏