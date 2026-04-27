２６日に投票が行われた沼田市長選挙は、現職の星野稔さんが１万２４４８票を獲得し、２回目の当選を果たしました。 ２０年ぶりに現職と新人による一騎打ちとなった今回の沼田市長選。現職の星野稔さんが新人の島田康弘さんに約１万票の差をつけ、再選を果たしました。 星野さんは、１４人の支援市議団をはじめ、３００を超える企業や団体などを下支えに組織戦を展開しました。浄水場の移転やごみ処理施設の新設など大型事業に