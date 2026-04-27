27日(月)は、雨の影響もあり昼間も空気がヒンヤリしました。正午の気温は、新潟市中央区で12.4℃、長岡市で13.6℃などとなり、昨日の同じ時間と比べると10℃くらい低くなりました。 さて、28日(火)は天気が下り坂に向かいそうです。 ◆28日(火)午前9時の予想天気図 日本海の低気圧が次第に東に進んでくるでしょう。この低気圧周辺の雨雲がだんだんと県内にもかかってくる見通しです。 ◆28日(火)の天気の移り変わ