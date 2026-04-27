新潟市出身で新潟経営大学サッカー部の4年生・丸山嵩大選手が、J2・カターレ富山への加入が決まり意気込みを語りました。 ■新潟経営大学4年 丸山嵩大選手 「スピードを生かした攻撃参加や対人能力の高さを見てほしい。」 丸山選手は、アルビレックス新潟のU-15・U-18を経て、新潟経営大学に進学。スピードが魅力のディフェンダーです。カターレ富山は、丸山選手が2年生のときか