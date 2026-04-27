長年のライバル『三条市』と『燕市』が、今年も綱引きで対決です。年に一度の大一番、プライドをかけた戦いに勝利したのは･･･。 ■燕市民 「燕の伝統推しです。勝ちたいです。」 ■三条市民 「(三条は)自然が豊か。負けたくない、絶対。」 『燕三条』駅に、『三条燕』インターチェンジ･･･。長年のライバル関係に決着をつける方法は〝綱引き〟です。おなじみとなった対決は今年で3回目、現在1勝1