これからの気象情報です。 28日(火)も次第に傘が必要になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、中越と上越の各地に濃霧注意報が発表されています。 ◆4月28日(火)の天気 ・上越地方 昼過ぎまでは晴れて、過ごしやすい陽気になるでしょう。 ただ、早いところでは夕方から雨が降り出し、夜は各地に雨雲がかかりそうです。 ・中越地方 日差しの届く日中は汗ばむくらいになりますが、天気は下り坂に向かうで