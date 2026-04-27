県内で林野火災が相次いでいます。魚沼市では26日に枯れ草火災が発生し、火は約23時間後に鎮圧しました。 火が山の斜面を上り複数箇所で煙が立ち上っているのがわかります。火事があったのは、魚沼市赤土の『アクシオムスキー場』の跡地です。警察と消防によりますと、26日午前10時20分ごろ、付近の住民から「旧スキー場の斜面が燃えている」と消防に通報がありました。 ■白井希咲記者 「魚沼市では朝か