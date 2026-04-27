任期満了に伴う府中市長選挙で初当選した荻野雅裕（４５）さんに当選証書が手渡されました。 前の府中市教育長を務めた荻野雅裕（４５）さんは府中市長選挙で新人同士の一騎打ちを制し初当選を果たしました。 ２７日、府中市選挙管理委員会の玉山洋委員長から当選証書を受け取り、あらためて意気込みを語りました。 荻野雅裕さん（４５）「みなさんとこの地域を良くしていく、その先頭に立つということで皆さんと一緒に次の