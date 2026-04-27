27日午後、新潟県柏崎市の銀行に国の特別天然記念物であるニホンカモシカが侵入しました。建物の中からじっと外を見つめている動物は「カモシカ」。現場は新潟県柏崎市駅前の銀行です。警察によりますと、27日正午過ぎ、行員から「行内にカモシカが入ってきた」と通報。銀行では店内の客を安全な場所に避難させたあと、ATMコーナーにカモシカが入ったのを見計らい、シャッターをおろして閉じ込めたということです。柏崎市民「銀行