さいたま地裁同意を得た上で横浜市と茨城県の女性2人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた無職斎藤純被告（32）の公判が27日、さいたま地裁であった。被告は弁護側の被告人質問で、小さい頃から殺人願望があったとし「中学生の頃に同級生の首をナイフで刺したことがある」と話した。他にも、駅で見かけた女性の後をつけ、襲ったことがあると明かした。検察側は3月の初公判で「小学生の時から人を殺したいという願望が