「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表から1週間が経過したことから、政府は27日午後5時に特別な注意の呼びかけを終了しました。一方、「大規模地震の可能性がなくなったわけではない」と備えを呼びかけています。20日に起きた三陸沖を震源とする地震で、気象庁などは大規模地震の発生の可能性が平時より相対的に高まっているとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表していました。この情報について、政府は27日午後