27日、東京ビッグサイトで「SusHi Tech Tokyo 2026」が開幕し、小池百合子知事と高市早苗総理の2人が登壇した。【映像】ものすごい笑顔で握手する高市総理と小池知事（実際の様子）小池知事が「このスシテックはサステナブル（Sustainable持続可能性）の最初のSusと、ハイテク（High Tech）のHiをくっつけますと、なんと美味しいスシ（SusHi）になるということから、東京のコンセプトもそこに凝縮している。スシテック東京、サ