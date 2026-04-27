すでにゴールデンウィークに突入した人もいる、この週末。春らしい陽気の中にぎわっていたのが、26日、東京・隅田公園で開催されたラテンをテーマにしたイベント「サルサストリート」です。至る所で大行列ができていました。行列の先にあったのはメキシコのソウルフード、ジューシーな肉と野菜が詰まった「タコス」です。訪れた人は「50分待ちました。最高です。めちゃくちゃおいしいです」「チキンタコスとビーフタコスですね」「