27日の参院予算委で、自民党・三原じゅん子前こども政策担当大臣が、高市早苗総理大臣と、こども家庭庁の重要性をめぐって質疑した。世論の一部にある、こども家庭庁への懐疑的な見方に対し、元担当大臣の立場からその存在意義を改めて問い直した。【映像】SNS批判に反論する三原氏（実際の様子）三原氏は「こどもまんなか社会の実現に向けて総合調整を行う司令塔として、その機能を担う省庁として、2023年4月に創設されたのが