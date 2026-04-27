キャッチボールで人とのつながりや思いやりの大切さを学びます。石川県能登町でプロ野球のレジェンドたちによるキャッチボール教室が開かれました。27日、石川県能登町の中学校に訪れたのは、昭和から平成のプロ野球で活躍した往年の名選手たち。巨人軍などで活躍した斎藤雅樹さんや駒田徳広さんら、5人のレジェンドです。スポーツを通じて人とのつながりや思いやりの大切さを学んでもらおうと、サントリー