Ｊ１福岡の塚原真也監督（４１）が２７日、福岡市の雁の巣球技場で行われた練習後、中２日で戦ったアウェー３連戦を振り返り「非常にプラスの材料が多い３連戦だった」と語った。２９日のホーム広島戦（ベススタ）へは「勝つという気持ちだけで準備したい」と前を向いた。初戦の名古屋戦（パロ瑞穂）は前半に２点を先行しながら、終盤に追いつかれてＰＫ戦で敗戦。「勝ち切りたかった展開だった」と悔しさをにじませつつ「狙っ