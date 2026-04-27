「スシロー × 崩壊：スターレイル コラボ第2弾開催決定」。今年2月12日、スシローの公式Xがこんな告知を投下し、ファンを大いに沸かせた。「第2弾きたーー！」「ついに来た！待ってました！」「詳細発表が待ち遠しい」「今回も期待大だわ」といった具合である。詳細は伏せられていたものの、あれから約2ヶ月半……ついに情報が解禁ッ！ と同時に、さっそく実物をチェックしてきたので、その全容をご紹介〜！○スシローと『崩壊：