希望した市民の血液検査を実施します。石川県白山市にある化学メーカーの工場の地下水から有機フッ素化合物・PFASが検出された問題。白山市が実施する血液検査は、工場周辺の井戸水を飲用水や畑の水やりに使用していた32人が受診予定で、5月19日と23日の2日間、いずれも午前9時半から11時まで、白山市の湊リフレッシュセンターで行われます。白山市では、これまでの石川県の水質調査で44か所の井戸から基準を超