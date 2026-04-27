卓球男子シングルスで世界ランキング３位の張本智和（トヨタ自動車）が２７日、好敵手とともに世界の頂点へ自信を示した。世界選手権団体戦（２８日開幕、ロンドン）で５７年ぶりの金メダルに向け、羽田空港で出国前の取材に応じた張本は「団体戦で初めて金メダルを狙える戦力だと思うので、ワクワクしている」と笑みを浮かべた。自信の根拠として、真っ先に１８歳の松島輝空（そら）の存在を挙げる。「やっぱり松島くんが２点