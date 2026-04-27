【モデルプレス＝2026/04/27】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が4月26日、更新された。堀夏喜のイメージチェンジした髪色が公開され、反響を呼んでいる。【写真】28歳LDHイケメン「ビックリした」黒髪から大胆イメチェン◆堀夏喜、ダークカラーから印象ガラリ投稿では「ファンパ万博前夜祭！ DREAMランタン by 関電工」「＃堀夏喜 ＆ ＃木村慧人 が出演しました！ お越しいただいた皆さま ありがとうございました」のコメントと共